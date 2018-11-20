ميناء دمياط يستقبل 6 سفن ويصدر 10 آلاف طن يوريا

استقبلت هيئة ميناء دمياط، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، اليوم الثلاثاء، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140801 طنل بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36296 طنا، كما غادر الميناء 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 3738 طن قمح و99 سيارة نقل محملة بـ 5111 طن قمح وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10698 طن يوريا و14843 طن ملح.

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