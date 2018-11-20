شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يناقش توصيف وظائف هيئة التدريب الإلزامى للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناقش الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع الدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى للأطباء توصيف الوظائف الخاصة بالهيئة ودورها في تطبيق منظومة وخطة التدريب الخاصة بها، خاصة البرامج المدرجة على الباب الثاني من الموزانة العامة للدولة ، وذلك بمقتضى قرار وزير المالية رقم 500 لسنة 2018 بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اعتماد مشروعات خطط التدريب بالجهات الادارية المختلفة وكذلك الموافقة على صرف المخصصات المالية اللازمة للبرامج التدريبية المدرجة بخطة التدريب.

وأكد الدكتور ياسر سليمان أن الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، بدأت فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تفعيل التدريب الطبي المستمر واتخاذ إجراءات إدخال 7 تخصصات جديدة، ليصبحوا إجمالى 11 تخصصاً فى حيز التنفيذ بدءً من شهر يناير القادم، وذلك بهدف إدخال تخصصات طبية جديدة لشهادة البورد المصرى واستكمال منظومة تدريب الأطباء عقب تخرجهم من الجامعات، حيث يصنف شباب الأطباء بأنهم أحد أفضل الأطباء في العالم عقب تخرجهم، لكن ينقصهم التدريب المستمر.

يذكر أن وزير المالية قد أصدر القرار رقم 500 لسنة 2018 بتفويض رئيس الجهاز في هذا الشان والذي صدر في 26سبتمبر 2018 والذي على اثره قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2018 والخاص بالقواعد المنظمة للنشاط التدريبي للعام المالي 2018 / 2019، في 27 سبتمبر 2018.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الهيئة المصرية للتدريب الالزامي للاطباء أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 وتتبع رئيس مجلس الوزراء ولها الشخصية الاعتبارية، وتختص طبقا لقرار الإنشاء بوضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات

، ووضع مواصفات المؤسسات الطيبة ومؤسسات التدريب والرقابة عليها إلى جانب وضع أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات.