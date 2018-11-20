كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، إن حذف غير المستحقين من منظومة الدعم يعتمد على 3 محاور، هي: "الدخل والإنفاق والامتلاك".
وأضاف مستشار وزير التموين، لمصراوي، الثلاثاء: "ممكن يكون الدخل صغير والإنفاق عالي يبقى أكيد ليكِ مصدر دخل مش واضح بالنسبة ليا فـبناءً عليه هيتم تحديد أحقية المستفيدين من الدعم وفقًا لـ 3 معايير هي الدخل والإنفاق والامتلاك".
وأوضح مدكور، أنه يجرى الاعتماد على ما يسمى بالوزن النسبي وهو ناتج جمع إجمالي الدخل والإنفاق والامتلاك، موضحًا: "مجموعة...
شكرا لقرائتكم خبر عن معايير جديدة لتحديد المستحقين للدعم من "التموين" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .