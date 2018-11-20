معايير جديدة لتحديد المستحقين للدعم من "التموين"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، إن حذف غير المستحقين من منظومة الدعم يعتمد على 3 محاور، هي: "الدخل والإنفاق والامتلاك".

وأضاف مستشار وزير التموين، لمصراوي، الثلاثاء: "ممكن يكون الدخل صغير والإنفاق عالي يبقى أكيد ليكِ مصدر دخل مش واضح بالنسبة ليا فـبناءً عليه هيتم تحديد أحقية المستفيدين من الدعم وفقًا لـ 3 معايير هي الدخل والإنفاق والامتلاك".

وأوضح مدكور، أنه يجرى الاعتماد على ما يسمى بالوزن النسبي وهو ناتج جمع إجمالي الدخل والإنفاق والامتلاك، موضحًا: "مجموعة...