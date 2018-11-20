الان تتابع أرامكو توضح حقيقة إصدار سندات لتمويل صفقة “سابك” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الظهران - الخليج 365:

نفت شركة أرامكو، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، حول إصدار الشركة سندات، لتمويل صفقة “سابك”.

وقالت أرامكو، في بيانها: “اطّلعت أرامكو السعودية على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بشأن إصدارٍ محتملٍ للسندات. وتشير الشركة إلى أن هذا التقرير عار من الصحة. وتتابع الشركة بصورة فاعلة استراتيجيتها لتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمار بشكل أكبر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، والبتروكيماويات بشكلٍ خاص”.

وأضافت: “يشمل ذلك المناقشات الجارية مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة إستراتيجية محتملة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فيما تجري حاليًا دراسة جميع خيارات التمويل، بما في ذلك إصدار السندات. وستعلن الشركة عن أيّ إفصاحات ذات علاقة متى كان ذلك مناسبًا”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت تقريرا، أمس الاثنين، حول اعتزام أرامكو إصدار سندات، لتعزيز محفظتها الاستثمارية، ضمن خطتها للاستحواذ على حصة استراتيجية من شركة “سابك”.