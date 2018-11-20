الان تتابع صرف مستحقات المزارعين بالعقيق والقرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - عايض آل ركبان - الخليج 365:

تبدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، الأحد المقبل، صرف مستحقات المزارعين بمحافظة العقيق والقرى.

وأوضح سعيد بن جارالله الغامدي، مدير عام الفرع، أنه “يتم صرف إعانة التمور لصغار المزارعين المستحقين بمحافظتي العقيق والقرى بمبلغ إجمالي (868723) ريال لعدد 333 مزارع، مستحق لمن تنطبق عليه شروط الإعانة، لاستخدامه طرق الري الحديثة لمزارعهم”.

ويتم الصرف من صباح يوم الأحد 1440/3/17هـ بمقر مكتب الوزارة بمحافظة العقيق لمدة 5 أيام، ووحدة الوزارة بمركز بيده بمحافظة القرى يوم الأحد الموافق 1440/3/24هـ.

وتهيب لجنة الصرف بفرع الوزارة بمنطقة الباحة للمزارعين المستحقين وجوب إحضار وثيقة الهوية الوطنية ووثيقة الخرص لاستلام استحقاقهم.