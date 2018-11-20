شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفاكهة، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر ، حيث بلغ سعر البرتقال البلدى من 2 -4 جنيه فى سوق العبور، بينما سجل سعر كيلو البرتقال السكرى من 2-4 جنيها، وسعر اليوسفى ليصل من 2.5 إلى 6 جنيهات.
و سعر كيلو التين البرشومى من 6-9 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4- 6 جنيهات.
بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 20جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 8 جنيهات للكيلو ، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.
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