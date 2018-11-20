شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 20-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقرت أسعار الفراخ، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر، جنيها لتسجل 23 للكيلو بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27للكيلو.
فى حين استقرت أسعار البيض ليصل عند 34.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 39 – 40 جنيها للكرتونة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة المجازر بغرفه القاهرة إن أسعار الدواجن والبيض تشهد استقرار فى الأسعار منذ فترة، وهذا ما كنا نطالب به
وأرجع تفاوت اسعار البيع فى المحالات التجارية إلى عدم ضبط الحلقات الوسطية ،مما يؤدى إلى عدم بيع اسعار الفراخ بنفس السعر فى المحالات التجارية وهو عند 26- 27 جنيها .
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