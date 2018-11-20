سراج باور توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ دبي العالمية للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الخضراء...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة “سراج باور”، المشروع المشترك الذي يتخذ من دبي مقراً له والمصمم لقياس صافي الاستهلاك والذي سيوفر حلول شاملة وجاهزة للتطبيق على أسطح المنازل في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ دبي العالمية، الممكن الرائد للتجارة العالمية. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم “سراج باور” بتسليم الدفعة الأولى من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 15 ميجاواط إلى مرافق موانئ دبي العالميّة في المنطقة الحرة بجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وذلك وفق عقد إيجار مدته 22 عاماً. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة موانئ دبي العالمية على تحقيق توفير مالي عبر ترشيد استهلاك الطاقة لديها.

وتتمتع موانئ دبي العالمية بمكانة ريادية مميزة على صعيد الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، وهذا يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤيتها العالمية. وخلال فصل الصيف الماضي، كشفت الشركة عن إطلاق أول مستودعٍ أخضر ومرافق تخزين مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومن المقرر أن تقوم بتركيب 88 ألف وحدة شمسية كهروضوئية على أسطح منشآتها في دبي ضمن إطار برنامجها للطاقة الشمسية. وستسهم الشراكة الجديدة مع موانئ دبي العالمية في دعم خطة التنمية المستدامة طويلة الأجل لدى شركة "سراج باور"، والتي تنسجم مع هدف التنمية المستدامة التاسع للأمم المتحدة، والذي يتعلق بالمساهمة في بناء البنية التحتية المرنة وتعزيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار.

بهذه المناسبة، قال لوران لونجي، الرئيس التنفيذي لشركة "سراج باور": "نشهد اليوم مرحلة متميّزة جداً بالنسبة إلى جهود "سراج باور" والتزامها ببناء مستقبل أخضر ومستدام بمساعدة الحكومة التي ساهمت استثماراتها بمجال الطاقة الشمسية في تعزيز نضج السوق إلى حدٍ كبير. ولا شك أن المبادرات الواعدة، مثل "شمس دبي"، قد لعبت دوراً أساسياُ في تطوير قطاع الطاقة الشمسية المزدهر بدبي، ودعم الرؤية الخضراء طويلة الأجل التي تنتهجها دولة الإمارات في هذا السياق. وصلت مسيرتنا نحو تأسيس بيئة مستدامة ومساعدة الحكومة على تعزيز مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع توقيع اتفاقية شراكتنا الجديدة مع موانئ دبي العالمية. وستساعد هذه الاتفاقية مع لاعب رئيسي في السوق العالمية بوضوح على تعزيز موقعنا في القطاع، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتنا كمزوّد رائد لحلول الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة. وقد استطعنا تحقيق نموٍ سريع ومميز في غضون 3 سنوات فقط، وتتمحور خطة الشركة حالياً حول توسيع نطاق عروضنا في الإمارات ودول أخرى في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى مواصلة انتشارنا في سوق العقارات السكنية كي نصبح من أهم الداعمين للمبادرات الخضراء في المنطقة".

قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: "تركّز موانئ دبي العالمية على إنشاء نموذج أعمال مستدام من خلال تطبيق التقنيات الخضراء، وإحدى مبادراتنا الرئيسية في هذا المجال هو برنامجنا للطاقة الشمسية الرائد الذي سيولد عند إنجازه طاقة كافية لتشغيل ما يعادل 4,600 منزلاً. تعتبر شراكتنا مع "سراج باور" خطوة مهمة ستمكننا من تحقيق أهدافنا، ويسرنا العمل مع شركة رائدة في هذا المجال للمساعدة في بناء أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "إن برنامج الطاقة الكهروضوئية جزء من الهدف الأكبر لموانئ دبي العالمية الذي يسعى لتأمين مستقبل أفضل لموظفينا ومجتمعنا. نقوم حالياً بإعادة تدوير أكثر من 9700 طن من النفايات كل عام، ونجحنا في خفض كثافة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 24 في المائة منذ عام 2008. ونعمل في الوقت نفسه على تطوير مشروع المنطقة الحرة لجبل علي الخالية من النفايات، والذي سيوفر نظامًا بيئيًا مستدامًا لتحقيق الهدف النهائي لتطوير أول سلسلة إمدادات في العالم عبر محفظتنا بصفر انبعاثات كربونية".

وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة رفيعة المستوى بعد نجاح فعاليات الدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، والذي جددت من خلاله الهيئة التأكيد على الدور الهام لمبادرة "شمس دبي" التي تشكل جزءاً من مبادرة "دبي الخضراء" التي أطلقتها الهيئة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المنازل لتوليد الكهرباء وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي. ومع التوقعات بأن تتركز غالبية القدرة المثبتة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، تواصل دبي الاستفادة من التطبيق الناجح لبرنامج "شمس دبي" لتركيب الألواح الشمسية على الأسطح، وذلك بهدف تحقيق هدفها بتأمين 75 في المائة من احتياجات الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ولغاية اليوم، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتوصيل شبكتها مع 1,177 نظاماً للطاقة الشمسيّة على أسطح المباني في دبي، وذلك باستطاعة إجمالية تبلغ 54.7 ميجاواط. ومن جانبها، استطاعت "سراج باور" فعلياً توفير 50 ميجاواط من خلال مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في دبي، وذلك كجزءٍ من مبادرة "شمس دبي". كما أنها تعتبر حالياً الشركة الوحيدة التي تقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التي تشمل قياس صافي الاستهلاك للطاقة الشمسية، وذلك منذ أن حصلت على ترخيص واعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم حلول الهندسة والمشتريات والبناء والتأجير.

ومن خلال تأجير الوحدات الشمسية، يمكن للعملاء الحصول على الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية وتحقيق توفير مالي كبير. بعبارةٍ أخرى، تقوم "سراج باور" ببناء وتملك وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية التي تساعد بشكل كبير في خفض الرسوم التي يتكبّدها العملاء من خلال توقيع اتفاقيات لتأجير معدات توليد الطاقة الشمسيّة.

وفي إطار تطبيق شروط الاتفاقية، أعلنت شركة "سراج باور"، أيضاً عن عزمها افتتاح فرع جديد لها في المنطقة الحرة لجبل علي، مما سيساعد في دعم عمليات التشييد والإجراءات المختلفة. ومن خلال القيام بذلك، لن تساهم الشركة فقط في التقليل من البصمة الكربونية لشركة موانئ دبي العالمية، بل ستدعم أيضاً النمو المستدام لدبي. حيث أنه من المتوقع أن تؤدي عمليات البناء إلى زخم بحركة نقل البضائع مع تركيب ما يقرب من 80،000 لوح كهروضوئي على أكثر من 150 حاوية. وينطبق الشيء نفسه على مختلف المعدات الأخرى مثل المحولات والهياكل والكابلات. علاوة على ذلك، ستترافق العمليات بزيادة جهود فريق العمل بمقدار من 500 ألف إلى مليون ساعة عمل خلال الفترة المحددة التي تبلغ 18 شهراً. كما ستسخر طاقات فريق التشغيل والصيانة المكون من أكثر من 20 شخصاً خلال فترة العقد الممتدة على 22 عاماً. ولتحقيق ذلك ستتعاون "سراج باور" مع الشركات المحلية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وبالتحديد في المنطقة الحرة لجبل علي.

ويتمثل الهدف الأساسي لشركة "سراج باور" في تلبية احتياجات السوق الصناعية والتجارية في دبي، وذلك تماشياً مع الإرادة السياسية القوية، وتطبيق اللوائح والأطر التنظيميّة الجديدة. ففي عام 2018، وقعت “سراج باور” سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بتوليد الطاقة الشمسية مع شركات عديدة منها “العبار للألمنيوم” و”مجموعة لاندمارك”، ومجموعة “أباريل جروب”. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابي وتدريجي كبير بالنسبة للشركات الأخرى في الإمارات، خصوصاً وأن “سراج باور” تطمح للاستئثار بحصةٍ كبيرة من سوق دبي.