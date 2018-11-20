شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بقيادة شركات التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وقاد الهبوط شركات التكنولوجيا بعد انخفاض سهم أبل فى وول ستريت ،وانخفضت أيضا البنوك وشركات صناعة السيارات.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى مستوى منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره لليوم الخامس عل التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

وتصدر شركات التكنولوجيا قائمة الشركات الخاسرة على مؤشر ستوكس أوروبا مع انخفاض القطاع بأكثر من 1.7% ، مسجلا أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2017 ، مع تضرر الشركات من هبوط سهم أبل فى وول ستريت.

ذكر عملاق صناعة الهواتف المحمولة "أبل" إنه سوف يخفض إنتاجه من تليفون أيفون الجديد ،الأمر الذي أدي إلى هبوط سهم الشركة وموجة بيع لمعظم أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وانخفض أيضا قطاع البنوك والشركات المالية مع تراجع بأكثر من 1.5% ، مع تنامي المخاوف بشأن التوترات السياسية فى أوروبا والتوقعات الاقتصادية الضعيفة.

وواصلت شركات صناعة السيارات خسائرها الحادة ، بعد الأنباء عن اعتقال رئيس شركة نيسان "كارلوس غصن" بسبب مزاعم تتعلق بسوء سلوك مالي ،وفقد سهم رينو 2.5% بعد خسارة بأكثر من 8% يوم الاثنين.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 1.7% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، مع تجدد عمليات البيع المفتوحة بالسوق خاصة أسهم شركات التكنولوجيا.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.9% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.95% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 0.6%.