شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، والمتضرر من التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,225.42$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,224.10$،وسجلت أعلى مستوي 1,226.00$ الأعلى فى أسبوعين ، وأدنى مستوي 1,221.12$.

حققت أسعار الذهب يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

ونجحت أسعار الذهب فى تحقيق ارتفاعا بنسبة 0.9% ، على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل تراجع الدولار الأمريكي وتحسن نسبي فى مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين 95.91 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط العملة الأمريكية بعد تصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي أججت الشكوك تجاه مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019.

توقع بنك جولدمان ساكس انخفاض الدولار بحوالي 6% خلال 2019 ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب زيادة التخفيضات الضريبية وسهولة التعامل مع الائتمان خلال العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 1.18 طن متري إلى إجمالي 760.86 طن متري.