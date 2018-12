الان تتابع وكالة الطاقة الدولية: الإعفاءات من العقوبات الأمريكية قدمت دعما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ROME, ITALY - OCTOBER 19: Executive director of the International Energy Agency, Fatih Birol makes a speech during the presentation of the World Energy Outlook Special Report "Energy Access Outlook: from Poverty to Prosperity" at Farnesina Foreign Ministry headquarters in Rome, Italy, on October 19, 2017. (Photo by Riccardo De Luca/Anadolu Agency/Getty Images)