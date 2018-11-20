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الان تتابع وكالة الطاقة الدولية: الإعفاءات من العقوبات الأمريكية قدمت دعما والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ROME, ITALY - OCTOBER 19: Executive director of the International Energy Agency, Fatih Birol makes a speech during the presentation of the World Energy Outlook Special Report "Energy Access Outlook: from Poverty to Prosperity" at Farnesina Foreign Ministry headquarters in Rome, Italy, on October 19, 2017. (Photo by Riccardo De Luca/Anadolu Agency/Getty Images)
الخليج 365 - وكالات
قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة من العقوبات على إيران قدمت بعض الدعم لأسواق النفط، لكن الاقتصاد العالمي لا يزال هشا للغاية.
وأورد بيرول، على هامش مؤتمر للطاقة أن “قرار الولايات المتحدة بشأن الإعفاءات من العقوبات الإيرانية فاجأ بعض اللاعبين في السوق، وكنتيجة، نرى اليوم أن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة وأن السعر انخفض بواقع 20 دولارا“.
وكرر مدير وكالة الطاقة دعوة المنتجين الرئيسيين للتحلي بـ”الحس السليم” في اجتماعهم المقرر في ديسمبر المقبل، مستطردا “لكن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية، وبسبب زيادة الإنتاج، لم يتبق سوى فائض عالمي محدود للغاية من الطاقة الإنتاجية،في عالم يزداد خطورة“.
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