الصناعة: مصر تستضيف الدورة الـ 12 للجنة المصرية الروسية أبريل المقبل

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر ستستضيف منتصف شهر إبريل المقبل الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

ويترأس الدورة وزيرا التجارة في البلدين، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعة، والتجارة، والصحة، والسياحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والجمارك، والبحث والتنقيب، والزراعة، والنقل، والطاقة، والاستثمار، وفقا للبيان.

وقال الوزير إن بعثة أعمال روسية ستزور مصر خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة في معرض Inter Africa الذي تستضيفه مصر في إطار ترأسها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، كما ستعقد البعثة الروسية لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحث الوزير مع نظيره الروسي دينيس مانتروف خلال زيارته الحالية لموسكو للتوقيع على وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي، سبل تعزيز وزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا الاتحادية خلال المرحلة المقبلة.

كما بحث الوزيران وضع آليات وأطر زمنية لمختلف المشروعات ومجالات التعاون القائمة بين البلدين، وفقا للبيان.

وأشار نصار، إلى أن المباحثات قد تناولت أيضًا أهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الروسية المشتركة والبناء على نتائج الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي انعقدت فعالياتها خلال شهر مايو الماضي بالعاصمة الروسية موسكو.

واقترح الوزير تشكيل مجموعة عمل متخصصة من الجانبين المصري والروسي من جميع القطاعات المعنية لعقد اجتماع دوري ربع سنوي أو نصف سنوي لمتابعة تنفيذ ما ورد في بروتوكول اللجنة.

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