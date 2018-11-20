شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلطى تتراجع جنيها اليوم الثلاثاء 20-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، أسعار بيع الأسماك للجملة، طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، فى حين تراجع سعر بيع السمك البلطى جنيها ليصب ما بين 22.5– 24 جنيها للكيلو بحسب النوع.
وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29– 35 جنيها. وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 140جنيها.
وسجل سعر المكرونة الخليجى ما بين 32 – 40 جنيها للكيلو، وتراجع سعر المكرونة السويسى جنيهات ليصل ما بين 59 – 65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، وبلغ سعر الكابوريا من 30 -120جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيه.
ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو.
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