شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 611 جنيها.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى: عيار 18: 523 جنيها عيار 21: 611 جنيها عيار 24: 698 جنيها الجنيه الذهب: 4888 جنيها السعر العالمي: 1223 دولارا أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من الخليج 365 بشكل يومى، مصحوبة بأخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا. وسعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.

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