شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 33.30، وحقق كسراً قوياً لهذا المستوى ليستقر دونه الآن، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة خلال الفترة القادمة، بانتظار زيارة مناطق 25.00 على المدى القصير، مع التذكير بأهمية الثبات دون 41.55 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط