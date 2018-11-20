شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 33.30، وحقق كسراً قوياً لهذا المستوى ليستقر دونه الآن، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة خلال الفترة القادمة، بانتظار زيارة مناطق 25.00 على المدى القصير، مع التذكير بأهمية الثبات دون 41.55 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 40.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 20-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .