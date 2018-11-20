شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل في مسار ضيق – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الريبل الضغط على هدفنا الأول المشار له في تقاريرنا الأخيرة عند 0.42 في محاولة لكسره، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 0.24، في حين يمثل الثبات دون 0.52 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.40 والمقاومة 0.52
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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