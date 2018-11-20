شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الإيثريوم بتحقيق هدفنا المقترح صباحاً عند 144.00 ويواصل الضغط سلباً ليستقر دون دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو حاجز 100.00 دولار.
لذلك، سيبقى الميل الهابط مسيطراً ما لم يتم اختراق مستوى 167.35 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 120.00 والمقاومة 150.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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