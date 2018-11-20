شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر البتكوين خسائر قوية جديدة لينجح بتحقيق هدفنا المقترح صباحاً عند 4500.00 ويكسره ليستقر دون حاجز 4400.00 الآن، في إشارة إلى استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 4000.00 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون 5200.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4000.00 والمقاومة 5000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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