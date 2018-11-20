شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سلباً على الدعم المحوري 0.7277 لكنه لا يزال فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7437 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.7277 و0.7235 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7235 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد