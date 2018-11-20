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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على حاجز 66.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 63.95 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 68.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.50 والمقاومة 68.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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