- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر النفط هبوطاً بعد اختبار مستوى 57.46، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 54.75، مع التذكير بأن الثبات دون 57.46 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .