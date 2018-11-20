شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر النفط هبوطاً بعد اختبار مستوى 57.46، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 54.75، مع التذكير بأن الثبات دون 57.46 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط