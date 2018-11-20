- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 14.40، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق 14.25، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 14.73.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .