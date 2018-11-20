شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 14.40، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق 14.25، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت