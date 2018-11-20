شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الذهب، وبما أن السعر فوق 1208.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، مدعومةً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1238.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1210.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد