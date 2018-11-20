شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه المتوقع للفترة القادمة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً مستوى 1.2636 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2962 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2750 والمقاومة 1.2920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط