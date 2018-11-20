شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 10% مواصلا خسائره الفادحة مسجلا أدنى مستوى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 10% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها الفادحة لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة مستوى أدنى جديد خلال 13 شهرا ، بعد التخلي سريعا عن الحاجز النفسي عند 5,000$ فى طريقها حاليا لاختبار حاجز 4,000$ ،مع استمرار عمليات البيع الكبيرة والمفتوحة بالسوق ، فى ظل حالة الهلع التي تسيطر على المستثمرين حاليا.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:48بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول4,250$ بانخفاض قدره 483$ بأكثر من 10.2%،حيث سعر الافتتاح عند 4,733$،وسجلت أعلى مستوي عند 4,897$ ، و أدنى سعر عند 4,237$ الأدنى منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

فقدت أسعار البتكوين يوم الاثنين نسبة 14.8% ،بأكبر خسارة يومية منذ 5 شباط /فبراير الماضي ، بفعل عمليات البيع المكثفة لمعظم الأصول الرقمية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" نسبة 12.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 18 مليار$ إلى إجمالي 143 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ومنذ مطلع هذا الشهر فقد البتكوين أكثر من 32% ، فى طريقه صوب تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي ، مع استمرار خروج السيولة الاستثمارية من أكبر عملة رقمية بالعالم.

تجددت على نطاق واسع جدا عمليات بيع الأصول الرقمية الأسبوع الماضي ، بفعل حالة عدم اليقين المحيطة بالعملة الرقمية البتكوين كاش.

من ناحية أخرى،قام توم لي الرئيس التنفيذي لشركة فندسترات بتخفيض الهدف السعري للبتكوين بحلول نهاية هذا العام من 25,000$ إلى 15,000$.

وقال توم لي إن انخفاض البتكوين إلى دون الحاجز النفسي عند 6,000$ ، أدي إلى موجة متجددة من التشاؤم بالسوق ،ونعتقد أن التأرجح السلبي فى المعنويات أسوأ بكثير من التداعيات الأساسية.

وتوقع توم عودة سعر البتكوين فى النهاية إلى نقطة التعادل حيث تتناسب تكاليف التعدين مع السعر ،ووفقا لفريق أبحاث فندسترات يبلغ سعر التعادل حوالي 7,000$ ، بينما تقدر القيمة العادلة ضعفين سعر التعادل وفقا لتوقعات توم لي.