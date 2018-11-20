الان تتابع بيتكوين تواصل انخفاضها إلى ما دون 4500 دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
تراجعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، بنسبة زادت عن 7.5%، إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع.
ويجرى تداول “بتكوين” حاليا عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوياتها في بورصة بتستامب، منذ أكتوبر 2017، وسجلت خسارة بلغت نسبتها 30% خلال أسبوع.
شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تواصل انخفاضها إلى ما دون 4500 دولار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .