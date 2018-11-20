الان تتابع بيتكوين تواصل انخفاضها إلى ما دون 4500 دولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تراجعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، بنسبة زادت عن 7.5%، إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع.

ويجرى تداول “بتكوين” حاليا عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوياتها في بورصة بتستامب، منذ أكتوبر 2017، وسجلت خسارة بلغت نسبتها 30% خلال أسبوع.