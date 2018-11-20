الان تتابع أسعار الذهب تستقر وسط تداولات ضعيفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

لم يطرأ تغير في أسعار الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية، ليستقر عند 1224.45 دولار للأوقية، فيما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1224.8 دولار للأوقية.

واستقرت أسعار الذهب بعد تحركها في نطاق ضيق، وسط تداولات هزيلة، تشبه تداولات العطلات، لتظل فوق مستوى 1220 دولارا للأوقية مع تعرض الدولار لضغوط، بسبب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وضبابية آفاق أسعار الفائدة.

وقال بيتر فونج، مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج، إن “السوق هادئة جدا اليوم وتبدو في أجواء أشبه بأجواء العطلات قبل عيد الشكر بالولايات المتحدة“، وأضاف أن “تعرض الدولار لبعض الضغوط مما أعطى دعما للذهب“.

ويقبع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحذر تجاه آفاق النمو العالمي وبيانات محلية ضعيفة، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار ورفع عوائد السندات، مما يقوض جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.