شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار هبوط العملة الأمريكية بعد تصريحات عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي ، وبدعم الموقف القوي للاتحاد الأوروبي فى مفوضات الانفصال البريطاني.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:05 جرينتش ،ليتداول عند 1.1462$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1452$ ،وسجل الأعلى عند 1.1465$ الأعلى منذ 7 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري ، والأدنى عند 1.1442$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى خامس مكسب يومي عل التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ منتصف آب/أغسطس الماضي.

وحققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا بنسبة 0.7% على مدار الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بدعم عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 17 شهرا ، وبعد أنباء إيجابية عن مفوضات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية حول الانفصال.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين 95.94 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هبوط العملة الأمريكية بعد تصريحات عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي ،أججت الشكوك تجاه مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 ، خاصة مع تركيز قلق الأعضاء على مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي المحتمل على مسار نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم.

يدعم صعود اليورو أيضا الموقف القوي للاتحاد الأوروبي فى مفوضات الانفصال البريطاني ، مع النجاح فى فرض شروطه على الحكومة البريطانية خلال الاتفاق المبدئي لصفقة الانفصال ،وأصبح تحول هذا الاتفاق إلى الصفة النهائية قبل آذار/مارس 2019 فى يد الحكومة والبرلمان البريطاني ، حتى يجنب البلاد الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.