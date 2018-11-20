شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي تستطلع الآراء بشأن تعديلات على نظام الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودي نشر تعديلات على مواد من نظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات، وذلك لاستطلاع مرئيات المهتمين والعموم لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 19 ديسمبر 2018م.

وبحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني فإن التعديلات المقترحة تضمنت مشروع الضوابط الخاصة للترخيص في أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

كما تضمنت مشروع الضوابط الخاصة للترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله، وذلك بتعديل المادة 46 من لائحة حوكمة الشركات.

وضمت التعديلات مشروع التعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعديلات تأتي اتساقاً مع التعديلات التي أجريت على نظام الشركات بناءً على المرسوم الملكي الصادر في 25 يوليو الماضي.

ولفتت الهيئة إلى أن التعديلات التي أجريت على نظام الشركات أتاحت للجهات المختصة وضع ضوابط للترخيص في الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تتم لحساب الشركة واشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله، ومن جانبها تولّت الهيئة تنظيم هذه الضوابط وإعدادها.

وذكرت أنه بالإضافة إلى ذلك أُجريت بعض التعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.