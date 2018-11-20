شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم" تطلق برنامجاً بأبوظبي لتسجيل المواطنين للعمل بسياراتهم الخاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطقت شركة "كريم" المتخصصة بمجال تأجير السيارات وخدماتها، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي برنامجاً جديداً يتيح للمواطنين الإماراتيين تسجيل مركباتهم في منصتها وقيادة المركبات الخاصة برحلات أجرة لتوفير فرص دخل من خلالها.

وأشارت الشركة بحسب بيان لها اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أنه سيتم تسعير الخدمة بالتوازي مع سيارات الأجرة في أبوظبي، مبينة أنه سيكون بمقدور العملاء حجز المشاوير من أي مكان في أبوظبي.

وأوضحت أن كل سائق سيخضع لفحوصات دقيقة وتحقيقات عدة بما في ذلك استفسارات عن الشخصية، وتاريخ القيادة والتأهل للبرنامج.

وحددت مجموعة من الشروط للسائقين وأبرزها أن يتجاوز عمره 23 سنة مع خبرة في القيادة لا تقل عن خمس سنوات.

وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول تمتد من شمال أفريقيا إلى باكستان، وهي رائدة في معظمها، وأكبر سوق لها هو السعودية.

ونفى باسل النحلاوي، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة "كريم" وهي الشركة التي تأسست في 2012 وتتخذ من دبي مقرا، اندماج شركته مع شركة "أوبر" الأمريكية.