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شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تستأنف عملها في إمارة أبوظبي بعد توقفها لعامين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أوبر تكنولوجيز لتطبيقات طلب سيارات الأجرة عن استأنف تقديم خدماتها في إمارة أبوظبي بعد توقفها لما يزيد على عامين.
وكانت السلطات في أبوظبي قد علقت خدمات كل من شركتي أوبر ومنافستها كريم منذ أغسطس 2016، بحسب وكالة رويترز.
وفي عام 2016، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" 3.5 مليار دولار في شركة أوبر الأمريكية لخدمات التوصيل.
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