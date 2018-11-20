شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم الصديقي:"سلامة للتأمين" لديها فرص واعدة بالإمارات وخارجها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال جاسم الصديقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، إن شركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة للتأمين" المدرجة بسوق دبي المالي، لديها فرصا واعدة للتحسن والنمو بدولة الإمارات وخارجها، حيث إنها تعمل في السعودية ومصر.

ولفت الصديقي في مقابلة مع قناة العربية إلى دعم المجموعة لخطط النمو في "سلامة للتأمين". كما أكد أن التوسع في السعودية ومصر مهمان لـ"أبوظبي المالية".

يشار إلى أن مجموعة أبوظبي المالية وصندوق "غولدي لوكس" التابع للمجموعة قاما في مطلع سبتمبر الماضي بالاستحواذ على نسبة 30% من رأسمال الشركة "سلامة للتأمين".

وقد بلغت قيمة الصفقة المباشرة 156 مليون درهم، عن طريق الاستحواذ على 370.7 مليون سهم.