الان تتابع النفط يتراجع بنسبة 0.5% مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

انخفضت أسعار النفط، اليوم، نحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة التي سجلتها في أوائل أكتوبر الماضي، نتيجة زيادة الإمدادات لاسيما من الولايات المتحدة.

وسجل خام القياس العالمي، مزيج برنت 66.43 دولار للبرميل، بانخفاض 36 سنتا، أو ما يوازي 0.5% عن سعر آخر إغلاق، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 56.97 دولار للبرميل، بانخفاض 23 سنتا أو 0.4% عن آخر تسوية.

وفقدت أسواق النفط، الزخم، مع تدهور الآفاق الاقتصادية، وارتفاع الإنتاج الأمريكي، مما طغى على تأثير التخفيضات المتوقعة في إمدادات منظمة “أوبك”.

وفي السياق ذاته، ارتفع الإنتاج الامريكي بنحو 25% العام الجاري، مسجلا مستوى قياسيا عند 11.7 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك وسط توقعات واسعة النطاق بتباطؤ اقتصادي دفعت أسعار الأسهم الآسيوية للهبوط، اليوم، فضلا عن خسائر حادة لوول ستريت، أمس الاثنين.

وفي ظل القلق من أن يؤدي فائض الإنتاج الذي بدأ يظهر إلى انهيار الأسعار كما حدث في عام 2014، تضغط “أوبك” من أجل خفض الإمدادات بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.