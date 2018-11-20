شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تسلم للمواطنين أراض مجانية بـ 6 مدن جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سلمت وزارة الإسكان السعودية ممثلة ببرنامج "سكني" عدد من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج في ستة مدن جديدة، والذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد أعلن البرنامج عن تسليم المواطنين أراضيهم في كل من محافظات المجمعة، الطائف، صامطة، ضمد، حفر الباطن، والمدينة المنورة.

وتسلم عدد من المواطنين في محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض 1872 أرض سكنية، كما تم تسليم 23 قطعة أرض مجانية في منطقة مكة المكرمة، كما تم بالطائف أيضاً توزيع وتسليم عدد 56 أرضا في مخطط وادي جليل.

وفي محافظة صامطة تم توزيع 38 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين، كذلك 64 أرض مجانية تم البدء في توزيعها وتسليمها للمواطنين بمخطط ضمد في محافظة ضمد.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهزة في مختلف المحافظات.

وتأتي أيضا تلك الخطوة في إطار مستهدف الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال هذا العام.

وكشفت الوزارة في مطلع الشهر الجاري عن توفيرها 13.79 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين في منطقة حائل، وذلك من خلال برنامج "سكني" الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يشار إلى أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" توفير 1151 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشروعين لوزارة الإسكان في مدينة حائل ومحافظة الشنان.

وبلغ عدد الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، 182 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن يصل الرقم بعد إعلان الدفعة المقبلة إلى 70% من الرقم المستهدف لعام 2018، والبالغ 300 ألف منتج سكني وتمويلي.