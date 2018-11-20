شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتربية والتعليم: نمتلك 5 مشاريع تحت التنفيذ بثلاث مناطق بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الخضير، العضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم المدرجة مؤخرا بسوق "تداول"، إن متحصلات الاكتتاب التي جمعتها الشركة ستستخدمها في مشاريعها التوسعية.

وأوضح في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية أن الشركة تمتلك 5 مشاريع تعليمية تحت التنفيذ في الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن أصول الشركة تتضمن حالياً 4 مجمعات تعليمية و 5 أخرى تحت التنفيذ.

وتوقع الخضير تواجد مدارس الشركة في كل المحافظات والمناطق السعودية.

وبدأ يوم الأحد الماضي، إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم بالرمز 4291، بنسبة تذبذب لسعر الوحدة تبلغ 10%.

وتعتبر الوطنية للتربية والتعليم ثاني شركة يتم إدراجها بالسوق السعودي "تاسي" خلال العام 2018، بعد إدراج "لجام للرياضة"، بالرمز 1830، في 10 سبتمبر الماضي، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، وذلك كأول إدراج لشركة أندية رياضية في أسواق المال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمن أقل من 10 على مستوى العالم.

وبدأت الشركة الوطنية للتربية والتعليم نشاطها عام 1958م بتأسيس "مدارس التربية النموذجية"، ثم تحولت في عام 2002 إلى أول شركة مساهمة مغلقة في القطاع التعليمي.

وتضم الشركة مجمعات تعليمية تتسع لأكثر من 15 ألف طالبٍ وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب برنامج التعليم الدولي، ويعمل بها نحو 1500 موظف.