شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرابتك القابضة" تفوز بعقد في مشروع "أدنوك البرية" قيمته 521 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرابتك القابضة عن تعيين شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها، من قبل شركة تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية بعقد قيمته 521 مليون درهم.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا العقد خاص بتنفيذ أعمال الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية لمشروع "أدنوك البرية" للتطوير المتكامل لحقل بو حصا.

وحسب البيان، يشمل نطاق أعمال شركة الهدف التوسيعية لمنصات الآبار المدمجة الحالية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من عملية الرفع بالغاز والمرحلتين الأولى والثانية من إعادة حقن الماء الناتج.

كذلك يهدف المشروع إلى زيادة ودعم المردود الإنتاجي لحقل بو حصا ليصبح 650 ألف برنيل يومياً مع حلول عام 2020، علماً بأنه من المقرر أن تبدأ أعمال المشروع في مايو 2019 لمدة 30 شهراً.

وكانت أرابتك القابضة قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن فوز الاتحاد بين شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها مع شركة "تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية بعقد قيمته 3.2 مليار درهم (861 مليون دولار أمريكي).

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن هذا العقد خاص بالمرحلة الثانية لمشروع التوسيع التطويري المتكامل لإنتاج الغاز (IGD-E2) من شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال.

تجدر الإشارة إلى أرابتك استطاعت أن تحقق صافي أرباح بلغ 67.5 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 17.8 مليون درهم في الربع الثالث من 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 180.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 75.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.