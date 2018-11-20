شكرا لقرائتكم خبر عن "الصقر للتأمين" تتفق مع "مهارة للموارد البشرية" على عقد بقيمة 20 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني الاتفاق مع شركة مهارة للموارد البشرية، بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، على تقديم خدمات تأمينية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد، المتوقع توقيعه في 12 ديسمبر المُقبل، تبلغ 19.9 مليون ريال.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة استطاعت تحقيق صافي أرباح بلغ 7.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 18.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 19.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت، في يوليو الماضي، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60% من 250 مليون ريال، إلى 400 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 25 مليون إلى 40 مليون سهم بعد الزيادة.

وقالت الشركة، إن الزيادة ستتم بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم رئيسية، وذلك عن طريق رسملة 150 مليون ريال، متضمنة 119 مليون ريال من حساب احتياطي الأرباح المبقاة، ونحو 31 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي.