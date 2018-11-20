شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق برنامجاً استكشافياً لليورانيوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة أطلقت برنامجاً استكشافياً نشطاً لليورانيوم وإن المؤشرات الأولية إيجابية.

وأشار الفالح إلى أن مشروعا لبناء مفاعلين نوويين في السعودية يسير بوتيرة ممتازة وفقا للمخطط، بحسب موقع قناة لعربية.

وعلى الصعيد ذاته، قال هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في مؤتمر بأبوظبي العام الماضي، إن السعودية تعتزم استخراج اليورانيوم محليا في إطار برنامجها للطاقة النووية، وتعتبر هذه خطوة للأمام نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد قالت العام قبل الماضي إنها تريد تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع التعدين في إطار خطة واسعة للإصلاح الاقتصادي بعدما ظل القطاع مهملا إلى حد كبير على مدى عشرات السنين.

وتتضمن جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي تحول المملكة تجاه استخراج الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم إلى جانب احتياطيات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وقد تتلاشى ميزة التكلفة التي تتمتع بها الشركات السعودية في قطاع التعدين الكثيف الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ولقيم الغاز في السعودية التي خفضت الدعم في ديسمبرللتأقلم مع عجز بالموازنة يقارب 100 مليار دولار بسبب تدني أسعار النفط.