شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تعتزم إدخال شركاء جدد لامتياز غاز بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإعلان عن شركاء جدد لامتياز "غشا" للغاز العالي الحموضة في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن الإعلان سيركز على فتح ست مناطق امتياز للنفط والغاز أمام تقديم العروض التنافسية.

ومن المتوقع ترسية أول تراخيص التنقيب والإنتاج للمناطق الستة في الربع الأول من 2019.

ويضم امتياز "غشا" للغاز حقول "الحِيل" و"غشا" و"دلما" وغيرها من الحقول البحرية بإمارة أبوظبي.

ووقعت "أدنوك" الثلاثاء الماضي اتفاقية امتياز مع شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز.

وقامت "مبادلة" مطلع الأسبوع الماضي أيضا بشراء حصة تبلغ 20% في امتياز نور البحري بشمال سيناء في مصر من إيني الإيطالية.

وكانت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار قد وقعت اتفاقية في مارس الماضي مع شركة إيني الإيطالية وبموجبها تشتري الشركة الإماراتية 10% من حصة الشركة الإيطالية في امتياز حقل شروق البحري للغاز بمصر والذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، وبقيمة 934 مليون دولار.