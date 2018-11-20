شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدشن مشروع شمال المملكة بتكلفة 85 مليار ريال الخميس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع وعد الشمال الاقتصادي يوم الخميس المقبل بتكلفة 85 مليار ريال.

ومشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه، بحسب قناة العربية.

ومن المقرر أن يقوم خادم الحرمين بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الحالي لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.

وقام خادم الحرمين الخميس قبل الماضي بتدشين عدد من المشاريع التنموية بمنطقة حائل، بقيمة إجمالية تتخطى سبعة مليارات ريال، في قطاعات عدة، شملت التعليم والصحة والطاقة، والبلديات.

ويأتي ذلك بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته بمنطقة القصيم الأسبوع قبل الماضي بافتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع بالمنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمة وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.