شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعه للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 112.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.55 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 30 من تشرين الأول/أكتوبر عند 112.40، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 112.66.

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا مضي صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني قدماً في تنفيذ برنامج التيسير النقدي، موضحاً أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2013 ساهم في تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأنه سوف يساهم في وصول الضغوط التضخمية إلى الهدف المحدد لها عند اثنان بالمائة.

كما أفاد كورودا أن البنك المركزي الياباني يراقب عن كثب تأثير السياسات النقدية على المصارف، مضيفاً أن المصارف تهتم جيداً بقضية التغيرات المحتملة حيال المخاطرة والمخاطر التي قد تتعرض لها في ظلال وهن الضغوط التضخمية، موضحاً أنه على المدى القصير يجب الأخذ بالاعتبار العواقب المحتملة لإفراط المصارف في المخاطر وسط استمرار الضغط الهبوطي على أرباحها.

ونوه كورودا لكون أرباح المصارف على المدى الطويل سوف تعتمد على قدرة المصارف في تقديم خدمات مالية جديدة بما يزيد من أرباحها، وذلك مع تطرقه إلى أنه في حالة عدم اتخاذ المصارف خطوات فعالة لإدارة المخاطر بشكل مناسب، فأن تكاليف الائتمان قد ترتفع بشكل حاد، وذلك يهدد استقرار النظام المالي، مضيفاً أن ربحية المصارف الإقليمية في اليابان مستمرة في التراجع في ظلال استمرار انخفاض الفائدة وانخفاض أعداد السكان.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وقراءة مؤشر تصريح البناء للشهر الماضي، حيث من المرتقب أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 0.8% إلى 1,260 ألف تصريح مقابل تراجع 0.6% عند 1,241 ألف، كما قد توضح قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 2.4% إلى 1,230 ألف منزل مقابل تراجع 5.3% عند 1,201 ألف منزل.