شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: انتهاء مشكلة المراجل.. و91% نسبة إنجاز كيما 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، أن نسبة الإنجاز فى مشروع كيما 2، بلغت 91%، مؤكدا أن المشروع يسير وفق المخطط له.

وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن مجلس الوزراء فوضه فى التوقيع على اتفاق حل مشكلة شركة المراجل البخارية مع بنك فيصل وشركة الخلود، وسيتم التوقيع قبل نهاية الشهر الجارى، لتنتهى المشكلة تماما وتتصرف القابضة فى الأرض للبترول بعد تقييمها، لسداد جزء من المديونيات.

وقال رئيس القابضة الكيماوية إن الشركة جاهزة لشراء أسهم الشركة القومية للأسمنت فى شركة أسمنت النهضة، كما لا تمانع أن تشتريها القابضة للتأمين، أو أحد الشركاء لتوفير سيولة لدفع مستحقات المعاش الخاص بالعاملين بالقومية، لافتا أنه يجرى حاليا تقييم قيمة الأسهم عن طريق مستشار مالى مستقل.

وأشار أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للملاحات برئاسة أسامة عبد العزيز، كما سيتم إعادة تشكيل شركة راكتا للورق، تمهيدا لبدء تطويرها وبيع قطعة أرض يمكن من خلال حصيلتها تطوير الشركة.