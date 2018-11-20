شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الايتكوين بنحو ثلاثة بالمائة للأدنى لها في 14 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الثلاثة بالمائة أو بأكثر من 1$ اليوم الثلاثاء لنشهد الأدنى لها منذ 15 من أيلول/سبتمبر من العام الماضي 2017 مستكملة بذلك تراجعها للجلسة الثانية عشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي تخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة.

وفي تمام الساعة 05:30 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.95% إلى مستويات 36.053$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 37.171$ بعد أن حققت الأدنى لها في 14 شهراً عند 35.763$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 38.900$.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين بقرابة الثلاثة عشرة بالمائة في أولى جلسات الأسبوع الجاري موضحة أسوء أداء يومي لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي لتستأنف مسيرات الخسائر في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة عشرة بالمائة لتعكس أسوء أداء أسبوعي لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر، في أعقاب اتساع خسائرها بشكل ملحوظ يوم الأربعاء الماضي مع تراجعها بقرابة الإحدى عشرة بالمائة آنذاك.

ويأتي ذلك في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة وخروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالعملة الرقمية بتكوين كاش عمل رئيسي في تلك الخسائر.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت يوم الأربعاء الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وذلك قبل أن تحقق العملة الرقمية اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى تراجعها للأدنى له في أربعة عشرة شهراً في أولى جلسات هذا الأسبوع.