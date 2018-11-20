شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثامن من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.26% لتتداول حالياً عند 14.37$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في قرابة أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 14.41$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.22 موضحة توالي ارتداده من الأدنى له في قرابة أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وقراءة مؤشر تصريح البناء للشهر الماضي، حيث من المرتقب أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 0.8% إلى 1,260 ألف تصريح مقابل تراجع 0.6% عند 1,241 ألف، كما قد توضح قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 2.4% إلى 1,230 ألف منزل مقابل تراجع 5.3% عند 1,201 ألف منزل.