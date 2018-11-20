شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1446 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1454 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1443، بينما حقق الأعلى له عند 1.1458.

هذا ويتطلع المستثمرين إلى صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 3.2% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتعد هذه الاجتماعات مغلقة أمام الصحافة إلى أن المسئولين عادة ما يتحدثون إلى المراسلين على مدار اليوم، وصولاً إلى حديث محافظ البنك المركزي الألماني ينس ويدمان في مؤتمر هيئة التأمينات والمعاشات التقاعدية الأوروبية في فرانكفورت.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وقراءة مؤشر تصريح البناء للشهر الماضي، حيث من المرتقب أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 0.8% إلى 1,260 ألف تصريح مقابل تراجع 0.6% عند 1,241 ألف، كما قد توضح قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 2.4% إلى 1,230 ألف منزل مقابل تراجع 5.3% عند 1,201 ألف منزل.