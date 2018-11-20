شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الارتفاع - تحليل صباحي - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بآخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 5272.59 ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.07% بما يعادل 3.60 نقطة . ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 5272.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5397.53 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5247.90 ومستوى المقاومة 5397.53 .

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