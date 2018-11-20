شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين تداولات سلبية قوية يوم أمس ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 33.30، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.
الثبات دون 41.55 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مستويات 47.80 ثم 52.00 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 40.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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