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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بهدوء – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات هادئة مستقراً فوق المتوسط المتحرك 50، ويحاول الزحف تدريجياً نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1238.30، بينما تعيق سلبية مؤشر ستوكاستيك المحاولات الإيجابية.
وبالتالي، سنحتفظ بالسيناريو الإيجابي للجلسات القادمة كما هو ما لم يتم كسر مستوى 1208.40 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1210.00 والمقاومة 1240.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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