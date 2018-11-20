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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك الخليج (GBK) ارتفاعاً بآخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 4.00 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشراتا لقوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 257.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 270.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 255.00 ومستوى المقاومة 267.00 .
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