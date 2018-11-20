شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.84% بما يعادل -1.20 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبارتفاع ملحوظ في احجام التداول .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 39.28 ، طيلة ثبات المقاومة 42.43 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.28 ومستوى المقاومة 42.43 .