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شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.84% بما يعادل -1.20 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبارتفاع ملحوظ في احجام التداول .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 39.28 ، طيلة ثبات المقاومة 42.43 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.28 ومستوى المقاومة 42.43 .
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